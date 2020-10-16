"Фленсбург" потерпел первое поражение в гандбольной Лиге чемпионов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты немецкого "Фленсбурга" потерпели первое поражение в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех викторий подряд в предварительной группе А немецкий клуб проиграл в Скопье северомакедонскому "Вардару" со счетом 26:31 (15:17). Чемпион Беларуси "Мешков Брест" в четвертом туре соревнований уступил на выезде польскому "Кельце" с результатом 27:34 (11:18). Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл на своей арене норвежский "Эльверум" - 35:29, а португальский "Порту" также у себя дома взял верх над венгерским "Пиком" из Сегеда - 25:19.

Турнирное положение: "Кельце" - 6 очков (4 матча), "Фленсбург" - 6 (4), "Порту" - 4 (4), "Мешков Брест" - 4 (4), "Пари Сен-Жермен" - 2 (3), "Вардар" - 2 (2), "Эльверум" - 2 (3), "Пик" - 0 (2).

В следующем туре 22 октября брестчане примут на своей площадке гандболистов "Пика".

Результаты встреч в предварительной группе В: "Барселона" (Испания) - "Загреб" (Хорватия) - 45:27, "Ольборг" (Дания) - "Нант" (Франция) - 32:24, "Веспрем" (Венгрия) - "Целе" (Словения) - 39:24. Матч "Киль" (Германия) - "Мотор" (Запорожье, Украина) перенесен.

Турнирное положение: "Барселона" - 8 (4), "Веспрем" - 8 (4), "Ольборг" - 8 (4), "Киль" - 4 (3), "Нант" - 2 (4), "Мотор" - 0 (3), "Загреб" - 0 (4), "Целе" - 0 (4).-0-