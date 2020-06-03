"Формула-1" стартует в начале июля в Австрии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" 2020 года состоится в Австрии 3-5 июля. Об этом сообщает газета "Литовский курьер".

Сезон начнется двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут этапы на автодромах в пригороде венгерского Будапешта (17-19 июля), британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября), сообщает ТАСС. В рамках каждого Гран-при состоятся заезды гоночных серий "Формула-2" и "Формула-3".

Затем будет разработан календарь оставшихся этапов чемпионата, в частности, запланирована гонка в Сочи в конце сентября. Организаторы намерены провести 15-18 этапов, хотя первоначально было запланировано 22.

Отмечается, что первые заезды гонки пройдут без зрителей. Члены команд будут летать на чартерных рейсах, а по прибытии на место гонок будут изолированы от местного населения.

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри подчеркнул, что гонки состоятся даже в том случае, если у пилота будет положительный результат теста на COVID-19, сообщает Reuters. "Если гонщик окажется инфицированным, в заезде будет участвовать член команды из резерва".-0-