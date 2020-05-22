ФОТОФАКТ: Белорусские спортсмены тренируются в "Раубичах"

Во время тренировки биатлонистов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусские спортсмены тренируются в "Раубичах". Всего в спорткомплексе сейчас находится 230 человек. Это спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал.-0-

Фото Андрея Покумейко

Заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" Егор Хмельков

Во время тренировки

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова

Во время тестирования на лыжном специализированном тренажере (тредбан)

Врач спортивной медицины Павел Малашевич

Прыгун в высоту Максим Недосеков во время тренировки

Прыгунья в высоту Елизавета Симанович

Во время тренировки биатлонистов

Белорусский боец Муай Тай и К-1, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Дмитрий Валент

Во время тренировки команды Беларуси по кикбоксингу и таиландскому боксу

Национальная команда Беларуси по кикбоксингу и таиландскому боксу

Гонщик велоклуба "Минск" Станислав Божков тренируется возле своего номера