ФОТОФАКТ: Главный японский город Токио, крупнейший мегалополис и мировой экономический центр

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Уникальное сочетание районов небоскребов и тесных улиц жилых кварталов с домиками, где до сих пор в ходу раздвижные бумажные перегородки, - особенность Токио. Токио принимает XXXII летние Олимпийские игры, в которых принимают участие 11 300 спортсменов из 207 стран мира. Разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта.-0-

Фото Андрея Покумейко

Вид на Олимпийскую деревню атлетов

В районе Асакусу в Токио

Токийское метро

Статуя Хатико у станции Сибуя

Вид на город с небоскреба "Роппонги Хиллз"

Выставка современного искусства

Сибуйский диагональный пешеходный переход, самый большой и самый известный диагональный пешеходный переход Японии

Станция метро Сибуя

Tokyo Skytree, телевизионная башня в районе Сумида в Токио. Самая высокая среди телебашен мира и второе по высоте сооружение в мире после "Бурдж-Халифа"