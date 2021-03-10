ФОТОФАКТ: III этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе проходит в Бресте

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте проходит III этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта В.В.Торшина. В программе соревнований личные мужские и женские первенства в стрельбе из пистолета и винтовки, а так же парные упражнения. Соревнования продлятся по 13 марта.

Организаторами выступают Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация стрелкового спорта, управление спорта и туризма Брестского облисполкома.-0-

Фото Вадима Якубёнка