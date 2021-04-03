ФОТОФАКТ: Любители здорового образа жизни приняли участие в гонке Bison Trail

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любители здорового образа жизни провели первый массовый забег в этом сезоне. Они приняли участие в гонке Bison Trail по пересеченной местности в окрестностях горнолыжного комплекса "Силичи".

Участником было предложено на выбор преодолеть дистанцию 5, 10 и 20 км. Трейл - это забег по пересеченной местности с преодолением природных препятствий: поваленные деревья, ручьи, камни, грязь и даже снег. Особенностью сегодняшнего забега стала сильно пересеченная трасса со множество подъемов и спусков.

Сложность прохождения дистанции усилила раскисшая почва и еще не до конца растаявший снег. Однако до конца дошли абсолютно все.-0-

Фото Дениса Костюченко