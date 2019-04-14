ФОТОФАКТ: Матч открытия Восточно-европейской суперлиги по американскому футболу прошел в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе СОК "Олимпийский" прошел матч открытия Восточно-европейской суперлиги по американскому футболу между командами "Литвины" (Минск) и "Северный Легион" (Санкт-Петербург). Минчане уступили в стартовой игре турнира со счетом 21:27. Всего в турнире принимает участие 10 команда из Беларуси, России, Польши и Литвы.-0-
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