ФОТОФАКТ: На стадионе "Динамо" в Минске прошла открытая тренировка и мастер-класс для любителей бега

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" Белорусская федерация легкой атлетики провела открытую тренировку и мастер-класс для любителей бега. В мероприятии приняли участие старший тренер по видам выносливости национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике, многократный победитель и призер международных марафонов Андрей Гордеев, а также серебряные призеры чемпионата Европы по кроссу в эстафетном беге 4 по 1.5 км.-0-

Фото Сергея Шелега

Серебряные призеры чемпионата Европы по кроссу в эстафетном беге Сергей Платонов, Ольга Немогай, Артем Калачев и Екатерина Корнеенко

Андрей Гордеев