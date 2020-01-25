ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25 января в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике прошел Открытый чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов ("Мастерс") в закрытых помещениях. В программе соревнований: бег на 60м, 200м, 400м, 800м, 3000м, спортивная ходьба на 3000м, прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание ядра, тройной прыжок, эстафетный бег (4х200м). В каждом виде программы принимали участие спортсмены разных возрастных категорий (35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80 и старше).

Фото Максима Гучека

Председатель совета ветеранов Общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" Юрий Крупица

Член Европейской легкоатлетической ассоциации ветеранов Диттер Массин

Атлет из Великобритании Дональд Браун, обладатель титула "Лучший спринтер Европы 2019"