ФОТОФАКТ: В Раубичах наградили победителей республиканских стартов "Снежный снайпер"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" вручили награды победителям республиканских стартов среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Призеров поздравили заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр образования Игорь Карпенко, вице-премьер Игорь Петришенко. - 0-

Фото Оксаны Манчук

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран награждает победителей смешанной эстафеты младшего возраста

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук награждает победителей смешанной эстафеты среднего возраста

Министр образования Игорь Карпенко награждает победителей смешанной эстафеты старшего возраста

Вице-премьер Игорь Петришенко награждает победителей смешанной эстафеты 2004 года рождения