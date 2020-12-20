ФОТОФАКТ: В Раубичах прошла гонка Bison Trail

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зима - не повод переставать заниматься спортом. Но пока в Раубичах снег только искусственный, там состоялся забег по холмам и бездорожьям. Именно такой формат выбрали около 500 участников, которые заявились на Bison trail. Главная особенность этих соревнований - бег по крутой холмистой местности Минского района. Каждый из участников мог выбрать дистанцию себе по силам: 12 или 6 км. Победителей забега наградили призами, а каждый финишировавший получил памятную медаль.-0-

Фото Дениса Костюченко