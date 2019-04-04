ФОТОРЕПОРТАЖ: Автограф-сессия с участием хоккеистов сборной Беларуси прошла в Минске

4 апреля в ТЦ "Галерея Минск" прошла автограф-сессия с участием хоккеистов сборной Беларуси. В ней приняли участие игроки минского "Динамо" Александр Китаров, Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель, а также форвард владивостокского "Адмирала" Никита Феоктистов.

Во время подготовки к чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Казахстане, сборная Беларуси проведет два товарищеских матча 5 и 6 апреля против олимпийской команды России. В пятницу встреча начнется в 20.00, в субботу - в 17.00.

Фото Андрея Покумейко