Француз Клеман Ноэль стал олимпийским чемпионом в слаломе

Клеман Ноэль. Фото EPA-EFE
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл золото Олимпийских игр в слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После первой попытки Ноэль шел только шестым, но самое быстрое прохождение второй трассы позволило французу показать лучшее время по сумме двух заездов. Четыре года назад в Пхенчхане Клеман финишировал в слаломе четвертым. Серебряную медаль завоевал австриец Йоханнес Штрольц (+0,61 сек. отставания), ранее ставший олимпийским чемпионом в комбинации. Третий общий результат на счету действующего чемпиона мира в этой дисциплине Себастьяна Фосс-Солевога из Норвегии, который проиграл Ноэлю 0,70 сек.
Завтра на старт соревнований в комбинации (скоростной спуск + слалом) выйдут горнолыжницы.-0-