Француженка Жюли Симон стала первой в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Контиолахти 

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская спортсменка Жюли Симон победила в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жюли Симон преодолела 10 км за 30 мин. 43,5 сек. Второе место досталось швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, которая проиграла лидеру 17,3 сек. Замкнула тройку лидеров итальянка Лиза Витоцци (отставание 20,9 сек.).

Белорусская спортсменка Елена Кручинкина стала 20-й, Ирина Кручинкина заняла 51-е место.

Всего финишировали 54 биатлонистки.

Среди белорусских парней лучший результат в аналогичной гонке сегодня показал Антон Смольский, заняв 14-е место. Выиграл пасьют французский биатлонист Мартен Фуркад.-0-