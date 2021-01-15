Французская мужская сборная выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Франции выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен преодолели дистанцию за 1 час 22 мин. 28,0 сек. (0 промахов + 6 дополнительных патронов). На второй позиции завершили гонку спортсмены из команды Норвегии (отставание - 4,2 сек. (1+4). Третье место у стреляющих лыжников из Италии (отставание - 1 мин. 6,06 сек. (0+5).

Белорусская команда заняла в эстафете 16-е место. Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский уступили победителям гонки 5 мин. 23,3 сек. (5+12).

Завтра, 16 января, станут известны победители и призеры в женской эстафете.-0-