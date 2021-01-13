13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские дзюдоисты победили в медальном зачете турнира мировой серии "Мастерс", который завершился в Дохе (Катар), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители Франции выиграли пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды. На второй позиции медального зачета расположились атлеты из Республики Корея (3-0-0). Замкнули число лучших дружин японские мастера "искусства гибкого пути" (2-5-0). К сожалению, белорусские спортсмены на пьедестал не попали.

В поединках мужчин Беларусь представляли Даниэль Мукете и Никита Свирид (оба - 100 кг), а также Александр Ваховяк (свыше 100 кг). У женщин выступила Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Даниэль Мукете и Никита Свирид оступились уже в первых поединках, проиграв россиянину Ниязу Билалову и сербу Бояну Досену соответственно. Александр Ваховяк на старте победил немца Свена Хейнгле, но во втором поединке был вынужден признать превосходство титулованного голландца Хенка Грола, который в итоге завоевал бронзу.

Что касается Марины Слуцкой, то она, разобравшись с украинкой Елизаветой Каланиной, затем не смогла развить успех и проиграла француженке Жюли Толофуа.

Турниры мировой серии по дзюдо "Мастерс" традиционно собирают на татами лучших дзюдоистов мира - победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств и турниров мировой серии.

Соревнования проводятся с 2010 года. Обычно они закрывают соревновательный календарь сезона. Однако на этот раз юбилейный десятый турнир был перенесен с декабря на январь в связи с пандемией коронавируса.-0-