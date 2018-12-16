Французские гандболистки впервые стали чемпионками Европы

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Франции впервые завоевали золотые медали чемпионата Европы, который завершился в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 13-го женского континентального первенства француженки одолели россиянок с перевесом в 3 мяча - 24:21. Финальная встреча получилась очень интересной. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне хозяек турнира, которые ушли на перерыв с минимальным преимуществом - 13:12. Во второй половине игры француженки продолжали владеть инициативой и уверенно довели встречу до победы.

Обладательницами бронзы стали гандболистки Нидерландов, которые в матче за 3-е место переиграли румынок с результатом 24:20.

Два года назад на чемпионате Европы в Швеции победительницами стали гандболистки Норвегии, переигравшие сборную Нидерландов со счетом 30:29. Обладательницами бронзовых наград стали француженки, победившие датчанок - 25:22.

Следующее женское первенство Старого Света пройдет в 2020 году на аренах Дании и Норвегии.-0-