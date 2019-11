Французские теннисистки в третий раз выиграли Кубок Федерации

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки Франции стали обладательницами Кубка Федерации, одолев в финале команду Австралии со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающим стал парный матч, в котором Каролин Гарсия и Кристина Младенович победили Саманту Стосур и Эшли Барти - 6:4, 6:3.

В первый день в стартовом одиночном поединке в австралийском Перте французская теннисистка Кристина Младенович (40-й номер рейтинга WTA) уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович (51) - 6:1, 6:1. Затем лидер хозяек первая ракетка планеты Эшли Барти сравняла результат, не отдав ни одного гейма Каролин Гарсие (45) - 6:0, 6:0.

Сегодня Кристина Младенович в трехсетовом затяжном поединке сумела переиграть Эшли Барти - 2:6, 6:4, 7:6 (7:1), а потом Айла Томлянович победила Полин Пармантье (122) - 6:4, 7:5.

Для теннисисток Франции это третий по счету выигрыш Кубка Федерации. Прежде они побеждали в 1997-м и 2003 годах.

