Французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел поражение после 154 побед подряд

9 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, пятикратный победитель континентальных форумов француз Тедди Ринер (весовая категория свыше 100 кг) потерпел поражение на турнире по дзюдо серии "Большого шлема", который проходит в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Француз на престижном турнире одержал две победы, но в поединке против японца Кокоро Кагеуре потерпел неудачу. Тедди Ринер не проигрывал на протяжении 154 встреч с сентября 2010 года. До настоящего времени на взрослых соревнованиях именитый француз уступил только в полуфинале Олимпийских игр-2008 и в финале чемпионата мира 2010 года в абсолютной весовой категории.

Среди белорусских атлетов на данных соревнованиях наиболее успешно выступает лидер национальной команды, победительница II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг), которая пробилась в полуфинальную стадию.

Перед белорусскими дзюдоистами стоит задача зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. Пока наибольшие шансы попасть на Игры-2020 у Дмитрия Шершаня (66 кг), Никиты Свирида и Марины Слуцкой.

Участие в соревнованиях принимают около 800 атлетов из 122 стран мира.

В 2019 году на аналогичном турнире в Париже белорусы не выступали. Следующим стартом для белорусских спортсменов станет "Большой шлем" в Дюссельдорфе, который пройдет 21-23 февраля.

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-