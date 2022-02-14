Французы Пападакис и Сизерон стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото olympics.com
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники олимпийского турнира по фигурному катанию сегодня разыграли третий комплект наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийскими чемпионами в танцах на льду стали французские спортсмены Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 226,98 балла. Серебро в активе россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (220,51), бронзовую медаль завоевали американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).
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