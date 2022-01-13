Футболист Андрей Соловей подписал контракт с солигорским "Шахтером"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Андрей Соловей стал игроком солигорского "Шахтера". Форвард подписал с клубом контракт на три года, сообщает пресс-служба "горняков".

Андрей Соловей является воспитанником березовской ДЮСШ №1. Профессиональную карьеру футболист начал в брестском "Динамо", затем играл за жодинское "Торпедо-БелАЗ", "Слоним-2017" и гомельский "Локомотив". В минувшем сезоне выступал за футбольный клуб "Гомель", в составе которого финишировал четвертым в чемпионате страны, стал лучшим игроком Беларуси-2021 и лучшим нападающим высшей лиги. Также форвард занял второе место в списке бомбардиров прошлого чемпионата, забив 18 мячей.

За национальную сборную Беларуси Андрей Соловей дебютировал в июне 2021 года в товарищеском матче против Азербайджана (1:2), выйдя на замену во втором тайме. Всего за главную команду страны футболист провел 4 матча.-0-