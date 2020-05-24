Футболистки "Динамо-БГУФК" и "Немана" идут без потерь в чемпионате Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После четырех туров женского чемпионата Беларуси по футболу без потерь идут столичное "Динамо-БГУФК" и гродненский "Неман", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютантки первенства динамовские спортсменки, которых тренирует экс-наставник "Минска" Юрий Малеев, сумели победить его бывших подопечных со счетом 2:1. До этого футболистки "Минска" в последний раз проигрывали в чемпионате страны 24 августа 2018 года.

Гродненский "Неман" свою четвертую победу в этом сезоне добыл в Могилеве, одолев местный "Днепр" с минимальным перевесом 1:0.

Результаты остальных встреч 4-го тура: "Зорка-БДУ" (Минск) - Беларусь (U-19) - 3:0, БОЦОР (Брест) - "Бобруйчанка" (Бобруйск) - 0:2.

Положение команд после четырех туров: "Динамо-БГУФК", "Неман" - по 12 очков, "Минск" - 9, "Зорка-БДУ" - 6, "Бобруйчанка" - 4, Беларусь (U-19) - 3, "Днепр" - 1, БОЦОР - 0.

Матчи 5-го тура намечены на 30 и 31 мая.-0-