Футболистки "Динамо-БГУФК" забили 15 мячей в ворота "Днепра"

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" одержали шестнадцатую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня динамовские спортсменки разгромили в Могилеве футболисток местного "Днепра" со счетом 15:0. По пять мячей в этой встрече забили Карина Ольховик и Салимата Симпоре.

В другом сегодняшнем поединке юниорская сборная Беларуси (U-19) обыграла в Минске гостей из "Бобруйчанки" со счетом 2:0.

10 сентября состоятся еще два матча 16-го тура. Аутсайдеры турнира воспитанницы Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) примут на своем поле действующих чемпионок страны футболисток "Минска", а вице-чемпион столичная "Зорка-БДУ" у себя дома сыграет с гродненским "Неманом".

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 48 очков (16 матчей; разница мячей - 92-2), "Минск" - 36 (15; 73-8), "Зорка-БДУ" - 28 (15; 43-24), "Неман" - 27 (15; 36-21), Беларусь (U-19) - (16; 20-45), "Бобруйчанка" - 11 (16; 20-50), "Днепр" - 11 (16; 10-65), БОЦОР - 0 (15; 2-81).

Бомбардирскую гонку возглавляют Эмуедж Огбайабгевха ("Минск") и Салимата Симпоре ("Динамо-БГУФК"), забившие по 16 мячей.-0-