Футболистки юниорской сборной победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) обыграли гродненский "Неман" с результатом 2:1 в последнем матче 10-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе победительниц в первом тайме голевой дубль оформила Милана Суровцева, а после перерыва один мяч отыграла Елизавета Сергейчик.

Лидер турнира минское "Динамо-БГУФК" по-прежнему идет без потерь. Свою десятую викторию кряду подопечные Юрия Малеева одержали в гостях у аутсайдеров первенства воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) - 6:0. Брестская дружина пока не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола.

Действующие чемпионки страны футболистки "Минска" разгромили серебряного призера прошлого первенства столичную "Зорку-БДУ" со счетом 6:1. В Могилеве местный "Днепр" разошелся миром с "Бобруйчанкой" - 0:0.

Турнирное положение после десяти туров: "Динамо-БГУФК" - 30 очков (разница мячей - 58-1), "Минск" - 27 (60-4), "Неман" - 18 (23-16), "Зорка-БДУ" - 18 (22-17), Беларусь (U-19) - 9 (12-34), "Бобруйчанка" - 8 (12-30), "Днепр" - 8 (3-33), БОЦОР - 0 (0-55).

Список лучших бомбардиров возглавляет нигерийская нападающая "Минска" Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей. Встречи 11-го тура состоятся 21-22 июля.-0-