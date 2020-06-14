Футболистки "Минска" разгромили "Неман" в женском чемпионате Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" разгромили гродненский "Неман" со счетом 5:0 в последнем матче шестого тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Уже после первого тайма минчанки выигрывали 3:0, а во второй половине отличились еще дважды.
В другом сегодняшнем поединке столичная "Зорка-БДУ" победила в Минске могилевский "Днепр" - 2:0.
Лидеры первенства футболистки минского "Динамо-БГУФК" одержали свою шестую викторию подряд, не оставив шансов на успех гостям из "Бобруйчанки" - 7:0.
Воспитанницы Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) у себя дома уступили юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 0:2.
Турнирное положение после шести туров: "Динамо-БГУФК" - 18 очков, "Минск" и "Неман" - по 15, "Зорка-БДУ" - 9, Беларусь (U-19) - 6, "Бобруйчанка" и "Днепр" - по 4, БОЦОР - 0.
Матчи следующего тура пройдут 19-20 июня.-0-