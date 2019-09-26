Футболистки "Минска" впервые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" впервые пробились в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После минимальной домашней победы над швейцарским "Цюрихом" (1:0), сегодня в ответном матче 1/16 финала на поле соперниц чемпионки Беларуси выиграли со счетом 3:1. Это первый выход минчанок во второй раунд плей-офф главного континетального турнира.

Кроме "Минска" в 1/8 финала ЛЧ уже вышли действующий победитель этого турнира французский "Лион", а также английский "Манчестер Сити", немецкие "Бавария" и "Вольфсбург", испанская "Барселона", датская "Фортуна", голландский "Твенте", чешская "Славия" и казахстанский "Казыгурт".

На пути к плей-офф ЛЧ подопечные Владимира Ревы стали победительницами турнира в 4-й отборочной группе в Харькове. Там минчанки разгромили люксембургский клуб "Беттамбур" - 12:0, затем одолели хорватский "Сплит" со счетом 2:1 и украинский "Жилстрой-1" - 2:0.

Сейчас футболистки "Минска" продолжат выступление в национальном первенстве. Они уверенно лидируют, одержав победы во всех семнадцати проведенных поединках и имея в своем активе 51 очко. Ближайший преследователь, столичный клуб "Зорка-БДУ", отстает на 10 баллов, у гродненского "Немана" 40 очков.-0-