Футболисты Англии впервые пробились в финал чемпионата Европы

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Англии впервые в истории пробились в финал чемпионата Европы, победив в полуфинале датчан со счетом 2:1 в дополнительное время, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле лондонского стадиона "Уэмбли" началась с натиска хозяев, которые минут 15 полностью контролировали ход поединка. Однако быстро добиться успеха англичане не смогли. А соперники не только уверенно оборонялись, но и проводили скоростные контратаки и на 30-й минуте заработали штрафной удар. Его идеально исполнил Миккель Дамсгард, который метров с 20 поразил ворота Джордана Пикфорда. Это был первый мяч, который англичане пропустили на Евро-2020. Оказавшись в роли догоняющих, они снова пошли вперед большими силами и через 8 минут счет стал равным - после скоростной атаки с правого фланга мяч в свои ворота отправил капитан датской команды Симон Кьер.

До перерыва англичане имели возможности выйти вперед, но надежно сыграл датский вратарь Каспар Шмейхель. В начале второго тайма обе команды стали играть в еще более высоком темпе и провели немало опасных атак, но вратари и защитники были на высоте. В конце основного времени англичане прочно завладели инициативой, но мяч в цель не попал. А через 10 минут после старта овертайма один из лидеров английских атак Рахим Стрелинг заработал пенальти. Каспар Шмейхел парировал удар капитана хозяев поля Харри Кейна, но он первым успел к отскочившему мячу и отправил его в сетку - 2:1. Выйдя вперед, англичане стали играть на удержание и смогли сохранить победный результат.

В первом полуфинале сборная Италии одолела команду Испании в серии послематчевых пенальти - 4:2 (игровое время - 1:1).

Финальный поединок Евро-2020 между футболистами Англии и Италии состоится 11 июля на поле "Уэмбли".

Для сборной Италии предстоящий финал будет четвертым на чемпионатах Европы. В 1968 году они выиграли турнир, одолев команду Югославии (2:0). Еще два раза итальянцы проигрывали в решающих поединках: в 2000 году - французам (1:2, в овертайме) и в 2012-м - испанцам (0:4).

Англичане еще никогда не играли в финальных матчах первенства Европы, но дважды становились бронзовыми призерами (1968, 1996).

Список лучших бомбардиров ЧЕ сейчас возглавляют чех Патрик Шик и португалец Криштану Роналду, забившие по 5 мячей. Из участников финала Харри Кейн забил 4 гола, Рахим Стерлинг - 3.-0-