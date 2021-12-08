Футболисты "Атлетико" пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Атлетико" пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем заключительном поединке группы В команда из испанской столицы одержала победу в гостях у португальского "Порту" - 3:1. Пбедитель этого квартета английский "Ливерпуль" выиграл свой шестой матч подряд, обыграв на выезде итальянский "Милан" со счетом 2:1. Итоговое положение: "Ливерпуль" - 18 очков, "Атлетико" - 7, "Порту" - 5, "Милан" - 4.

Победитель группы А английский "Манчестер Сити" уступил в гостях немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. Французский "Пари Сен-Жермен", который ранее обеспечил себе выход в плей-офф, разгролмил на своем стадионе бельгийский "Брюгге" - 4:1. По голевому дублю в этой встрече оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Итоговое положение: "Манчестер Сити" - 12, "Пари Сен-Жермен" - 11, "Лейпциг" - 7, "Брюгге" - 4.

Лидер квартета С нидерландский "Аякс" победил в Амстердаме обладателя второго пропуска в 1/8 финала португальский "Спортинг" из Лиссабона - 4:2. В Дортмунде немецкая "Боруссия" разгромила аутсайдера группы турецкий "Бешикташ" из Стамбула - 5:0, который потерпел поражения во всех шести предыдущих встречах. Итоговое положение: "Аякс" - 18, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 9, "Бешикташ"- 0.

В поединке двух фаворитов группы D мадридский "Реал" обыграл в испанской столице чемпиона Италии миланский "Интер" с результатом 2:0. В Киеве вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграл вничью с тираспольским "Шерифом" - 1:1. Лучший клуб Молдовы обеспечил себе третье место и выступит в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы. Итоговое положение: "Реал" - 15, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.

В остальных группах ЛЧ заключительные встречи состоятся 8 декабря:

Е - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Барселона" (Испания). Положение команд после пяти игровых дней: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1.

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария). Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4.

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Лилль" (Франция), "Зальцбург" (Австрия) - "Севилья" (Испания). Положение команд: "Лилль" - 8, "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Мальме" (Швеция), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Челси" (Лондон, Англия). Положение команд: "Ювентус" - 12, "Челси" - 12, "Зенит" - 4, "Мальме" - 1.

Путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов уже завоевали 12 клубов: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Аякс", "Бавария", "Ювентус", "Интер", "Реал", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Спортинг", "Атлетико".

Бомбардирскую гонку возглавляет Себастьян Алле ("Аякс"), забивший 10 мячей.-0-