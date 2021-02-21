Футболисты БАТЭ обыграли "Текстильщик" на сборе в Турции

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ успешно провели очередной контрольный матч на сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Белеке подопечные Виталия Жуковского победили представителя второго дивизиона российского чемпионата ивановский "Текстильщик" со счетом 1:0. Также сегодня борисовчане встретятся с латвийским клубом "Лиепая", в котором под началом белорусского специалиста Дмитрия Молоша выступают бывшие игроки БАТЭ Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Михаил Гордейчук и Марко Симич.

В предыдущих спаррингах турецкого сбора вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью с российской "Уфой" (1:1), а также потерпели поражения от киевского "Динамо" (2:5) и грузинского клуба "Дила" из Гори (0:2).

Вчера обладатели бронзовых наград белорусского первенства футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" на сборе в Турции с результатом 2:1 обыграли представителя российской премьер-лиги "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич.-0-