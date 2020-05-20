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20 мая 2020, 21:10

Футболисты БАТЭ победили брестское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси

Во время матча
Во время матча
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили брестское "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, закрепившись на первом месте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм игры в Бресте прошел с небольшим преимуществом гостей. Результатом этого стал гол Станислава Драгуна, который на 31-й минуте встречи замкнул верховую подачу Игоря Стасевича с углового. Пропустив мяч, брестчане стали действовать гораздо активнее, и через восемь минут их быстрая контратака завершилась голом Артема Милевского, которому ассистировал Павел Савицкий - 1:1.

После перерыва зрители увидели открытый атакующий футбол, в котором больше преуспели подопечные Кирилла Альшевского. Правда, на 72-й минуте борисовчане могли оказаться в роли догоняющих, но один из лидеров "Динамо" Павел Савицкий не смог попасть в ворота из выгоднейшей ситуации.

А буквально через минуту борисовчане провели быструю контратаку, и экс-капитан брестчан Павел Нехайчик поразил ворота своих бывших одноклубников. Еще через семь минут все вопросы о победителе снял сербский форвард БАТЭ Неманья Милич, забивший гол ударом с линии штрафной площади динамовцев.

В воскресенье, 24 мая, эти соперники встретятся в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси, который состоится на поле минского стадиона "Динамо".

В четверг, 21 мая, гродненский "Неман" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Еще две встречи состоятся 22 мая: "Славия" (Мозырь) - "Городея", "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск). Заключительные поединки 10-го тура пройдут 23 мая: "Слуцк" - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Витебск" - "Динамо" (Минск). Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск" - 12, "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по шесть мячей.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Теги
БАТЭ ФК Динамо-Минск ФК Шахтер футбол чемпионат Беларуси
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