Футболисты БАТЭ разгромили "Минск" в матче чемпионата Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали крупную победу над "Минском" - 6:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле "Борисов-Арены" хозяева дважды поразили ворота соперников - на 5-й минуте Максим Скавыш открыл счет, а незадолго до перерыва отличился капитан команды Игорь Стасевич. Во второй половине игры Дмитрий Бага забил третий мяч в ворота Сергея Веремко, затем Максим Скавыш оформил голевой дубль, а потом Станислав Драгун и Евгений Яблонский довели дело до полного разгрома.

В последнем поединке этого тура солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе "Смолевичи".

Результаты остальных матчей 19-го тура: "Рух" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 3:3, "Витебск" - "Слуцк" - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Энергетик-БГУ" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:4.

Турнирное положение: БАТЭ - 37 очков (19 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 34 (18), "Динамо" (Минск) - 30 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (19), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Брест) - 26 (17), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 26 (19), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей.-0-

Фото Дениса Костюченко