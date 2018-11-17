Футболисты БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/8 финала чемпионы страны принимали на поле "Борисов-Арены" гостей из "Городеи" и завершили основное время вничью - 0:0. В дополнительные полчаса забитых мячей также не было, а в серии пенальти борисовчане были точнее - 4:2.

Соперником БАТЭ в борьбе за выход в полуфинал будет "Ислочь".

Составы остальных пар 1/4 финала: "Динамо" (Минск) - "Слуцк", "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Локомотив" (Гомель).

Первые четвертьфинальные встречи состоятся в середине марта 2019 года.-0-