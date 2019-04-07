Футболисты брестского "Динамо" одержали вторую победу в чемпионате Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" обыграли могилевский "Дняпро" 3:1 в заключительном матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой домашней встрече 29-го национального первенства брестчане открыли счет на 38-й минуте, когда Павел Савицкий реализовал пенальти, назначенный за снос Артема Милевского. Во второй половине хозяева продолжали атаковать, и на исходе часа игрового времени их капитан Павел Нехайчик удвоил результат. Через две минуты Никита Степанов сократил разрыв, а на 84-й минуте Джоэль Фамейе в третий раз поразил ворота Артема Сороко. Это вторая виктория брестчан в нынешнем первенстве. На старте они выиграли в Жодино у "Торпедо-БелАЗа".

Свои вторые виктории также добыли еще два фаворита. Борисовский БАТЭ разгромил в гостях дебютанта высшей лиги минский "Энергетик-БГУ" - 4:0, а солигорский "Шахтер" в Гродно уверенно переиграл местный "Неман" - 3:0. Футболисты столичного "Динамо" не сумели одолеть земляков из ФК "Минск" - 0:0.

Результаты остальных встреч 2-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" - 1:2, "Слуцк" - "Гомель" - 0:6, "Торпедо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Городея" - "Витебск" - 1:1.

Положение в группе лидеров: БАТЭ, "Шахтера", "Динамо (Брест) - по 6 очков, "Динамо" (Минск) - 4. Внизу турнирной таблицы "Славия" и "Дняпро", которые потерпели по два поражения.

Центральным поединком 3-го тура станет встреча на поле "Борисов-Арены" между БАТЭ и брестским "Динамо", которая состоится 14 апреля.-0-