Футболисты брестского "Динамо" победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" обыграли "Слуцк" со счетом 3:1 в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок брестчане начали активно, и на 8-й минуте Сергей Кривец открыл счет. Действующие чемпионы страны продолжали владеть инициативой, но на 34-й минуте в одной из контратак гости заработали пенальти, который реализовал Юрий Козлов, - 1:1. После перерыва хозяева также контролировали ход игры и отличились еще дважды: на 67-й минуте игры гол забил Давид Тве, а еще через 15 минут последнюю точку поставил Михаил Гордейчук. Это пятая подряд виктория подопечных Сергея Ковальчука.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 50 очков (26 матчей), "Неман" (Гродно) - 47 (26), "Шахтер" (Солигорск) - 46 (25), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 44 (26), "Ислочь" (Минский район) - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Рух" (Брест) - 39 (26), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 34 (26), "Славия" (Мозырь) - 28 (24), "Слуцк" - 24 (25), "Городея" - 24 (26), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.

В 27-м туре чемпионата Беларуси встретятся:

24 октября

БАТЭ - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Белшина", "Городея" - "Смолевичи";

25 октября

"Неман" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Шахтер", "Рух" - "Ислочь";

26 октября

"Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" - "Слуцк".-0-