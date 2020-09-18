Футболисты брестского "Динамо" сыграют с "Лудогорцем" в плей-офф Лиги Европы

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" в борьбе за выход в групповую стадию второго по рангу континентального турнира 1 октября сыграют на своем поле с болгарским клубом "Лудогорец" из Разграда.

В этом сезоне брестские динамовцы дебютировали в главном клубном турнире Старого Света - Лиге чемпионов. В первом квалификационном раунде они разгромили на своей арене казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3, затем также дома взяли верх над чемпионом Боснии и Герцеговины "Сараево" - 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому "Маккаби" со счетом 0:1.

Футболисты "Маккаби" в борьбе за выход в групповой этап чемпионской Лиги дважды встретятся с австрийским "Зальцбургом". Российский "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится с греческим клубом ПАОК (Салоники).

Составы остальных пар плей-офф Лиги чемпионов: "Славия" (Прага, Чехия) - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания), "Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Молде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Омония" (Никосия, Кипр). Первые матчи пройдут 22-23 сентября, ответные - 29-30 сентября.

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов выступят 26 клубов: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул". Жеребьевка групп пройдет 1 октября.-0-