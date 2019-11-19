Футболисты Дании и Швейцарии пробились в финальную стадию Евро-2020

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольные сборные Дании и Швейцарии пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед последними матчами в квалификационной группе D сразу 3 команды имели шансы попасть в финал Евро-2020 - Дания, Ирландия и Швейцария. В 8-м туре швейцарцы без проблем переиграли в гостях гибралтарцев - 6:1, а датчане в Белфасте сыграли вничью - 1:1 со сборной Ирландии, оказавшейся в итоге "третьим лишним" в борьбе за выход в финал ЧЕ. Итоговое положение: Швейцария - 17 очков, Дания - 16, Ирландия - 13, Грузия - 8, Гибралтар - 0.

Еще один участник финальной стадии определится сегодня вечером после матчей 8-го тура в квалификационной группе Е. Здесь сборная Хорватии уже обеспечила себе путевку на Евро-2020, а обладатель второго пропуска станет известен после двух сегодняшних встреч: Уэльс - Венгрия, Словакия - Азербайджан. Турнирное положение в этом квинтете сейчас таково: Хорватия - 17 очков (8 матчей), Венгрия - 12 (7), Уэльс - 11 (7), Словакия - 10 (7), Азербайджан - 1 (7).

Матчи заключительного тура пройдут сегодня еще в трех группах:

С - Германия - Северная Ирландия, Нидерланды - Эстония. Положение команд: Германия - 18 (7), Нидерланды - 16 (7), Северная Ирландия - 13 (7), Беларусь - 4 (8), Эстония - 1 (7).

G - Польша - Словения, Латвия - Австрия, Македония - Израиль. Турнирное положение после 9 туров: Польша - 22, Австрия - 19, Словения - 14, Северная Македония - 11, Израиль - 11, Латвия - 0.

I - Сан-Марино - Россия, Бельгия - Кипр, Шотландия - Казахстан. Турнирное положение после 9 туров: Бельгия - 27, Россия - 21, Шотландия - 12, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.

Сейчас известны 19 из 24 участников финальной стадии континентального первенства: Англия, Бельгия, Франция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Чехия, Украина, Швеция, Испания, Италия, Польша, Португалия, Австрия, Хорватия, Дания, Швейцария, Россия и Турция.

Прямые путевки в финальную часть Евро-2020 получают по две лучшие команды из 10 групп, а весной 2020 года еще 4 пропуска разыграют участники плей-офф Лиги наций, среди которых и сборная Беларуси.-0-