Футболисты "Энергетика-БГУ", играя в меньшинстве, упустили победу над "Витебском" на 95-й минуте матча

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты минского "Энергетика-БГУ" принимали в Молодечно гостей из "Витебска" и уже на 9-й минуте оказались в роли догоняющих, когда точный удар нанес Диего Кариока. Постепенно минчане наладили взаимодействие и дважды подряд поразили ворота соперников - на 33-й минуте Душан Бакич сравнял результат, а еще через 7 минут отличился Шахбоз Умаров. Пропустив два мяча, гости не сдались и через две минуты заработали пенальти, который уверенно реализовал Ион Николаеску. Однако "студенты" тут же снова пошли вперед, и на 44-й минуте Давид Тве сделал счет 3:2. Через 10 минут после перерыва хозяева остались в меньшинстве после удаления Евгения Юдчица и не удержали победу, пропустив мяч на последних секундах игры - 3:3.

Борисовский БАТЭ встречается сегодня на своей арене с футболистами "Ислочи", а в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче 11-го тура "Минск" 1 июня примет гостей из "Слуцка".

Результаты других поединков 11-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Славия" (Мозырь) - 2:3, "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1.

Турнирное положение: "Энергетик-БГУ" и БАТЭ - по 22 очка, "Торпедо-БелАЗ" и "Шахтер" - по 21, "Слуцк" - 17, "Ислочь" и "Славия" - по 15, "Рух" и "Неман" - по 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск) и "Витебск" - по 13, "Городея" - 12, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 7 мячей.-0-