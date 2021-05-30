Футболисты "Гомеля" разгромили "Минск" в матче чемпионата Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем матче футболисты "Гомеля" на своей арене разгромили гостей из "Минска" со счетом 5:0. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Игоря Зайца, но это не помешало им добиться крупной победы.

Позже "Слуцк" примет у себя дома "Ислочь" из Минского района, а в Бресте местное "Динамо" сыграет со столичным "Энергетиком-БГУ".

Результаты остальных игр: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь) - 3:0, "Динамо" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:1, "Витебск" - "Сморгонь" - 5:0, "Неман" (Гродно) - "Спутник" (Речица) - 2:2.

Положение команд: "Шахтер" - 33 очка, БАТЭ - 26, "Рух" - 21, "Гомель" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13, "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 9, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-