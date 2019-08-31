Футболисты "Городеи" одержали волевую победу над "Дняпро" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" одержали волевую победу над могилевским "Дняпро" со счетом 3:2 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях, могилевчане вышли вперед на 16-й минуте, когда Роман Грибовский реализовал пенальти. Хозяева сравняли счет за две минуты до перерыва после точного удара Артема Архипова, а в самом начале второго тайма Кирилл Павлючек вывел "Городею" вперед - 2:1.

На 65-й минуте Вадим Побудей снова сделал счет равным, но незадолго до финального свистка Лазар Сайчич отлично исполнил штрафной удар, принеся победу "городейцам".

Сегодня лидер первенства брестское "Динамо" сыграет в гостях у мозырской "Славии", футболисты "Слуцка" примут на своем поле гостей из "Витебска", а "Гомель" у себя дома будет соперничать с "Ислочью".

Еще три поединка состоятся в воскресенье, 1 сентября. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на выезде с "Минском", занимающий третье место солигорский "Шахтер" встретится в столице с "Энергетиком-БГУ", а в Гродно местный "Неман" примет футболистов минского "Динамо".

Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 45 очков (18 матчей), БАТЭ - 43 (17), "Шахтер" - 43 (18), "Динамо" (Минск) - 34 (18), "Ислочь" - 33 (19).

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук из "Гомеля", забивший 11 мячей.-0-