Футболисты "Ислочи" не позволили брестскому "Динамо" досрочно стать чемпионами Беларуси

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" сыграли вничью с брестским "Динамо" и не позволили ему досрочно стать чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 28-го тура подопечные Виталия Жуковского пропустили мяч на 23-й минуте после точного удара Артема Милевского, но не собирались без боя уступать лидеру первенства. Уже через 10 минут футболисты "Ислочи" провели быструю атаку по левому флангу и Александр Макась восстановил паритет - 1:1.

Фото ФК "Ислочь"

После перерыва у обеих команд были шансы добиться успеха, но результат не изменился.

Теоретические шансы догнать брестчан на финише первенства имеет действующий чемпион страны борисовский БАТЭ, который играет в гостях у "Витебска". Если же подопечные Алексея Баги не победят, то брестские динамовцы станут недосягаемы и смогут уже сегодня отпраздновать свой первый в истории чемпионский титул.

Результаты остальных встреч 28-го тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 5:1, "Слуцк" - "Городея" - 0:0, "Гомель" - "Минск" - 1:0, "Динамо" (Минск) - "Дняпро" (Могилев) - 3:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:1.

Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 69 очков (28 матчей), "Шахтер" - 62 (28), БАТЭ - 61 (27), "Динамо" (Минск) - 50 (28), "Ислочь" - 46 (28), "Торпедо-БелАЗ" - 45 (28).-0-