Футболисты "Ислочи" победили "Торпедо-БелАЗ" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В первом из них футболисты "Ислочи" принимали на поле ФК "Минск" гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа" и выиграли с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол забил гвинейский легионер Момо Янсане, отличившийся на 81-й минуте встречи.
Солигорский "Шахтер" играет на своем поле с могилевским клубом "Дняпро" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале
Еще 3 поединка 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске "Энергетик-БГУ" примет "Городею", футболисты "Витебска" у себя дома сыграют с минским "Динамо", "Гомель" на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.
Лидер турнира брестское "Динамо" 2 июня будет играть в гостях у "Слуцка". В этот же день в столичном дерби "Торпедо" встретится с "Минском", а в Гродно местный "Неман" примет мозырскую "Славию".
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 23 очка (9 матчей), БАТЭ - 21 (9), "Шахтер" - 21 (9), "Ислочь" - 21 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (10), "Динамо" (Минск) - 16 (9). Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого всего 4 очка, на балл больше у "Минска", по 6 очков в активе "Слуцка" и "Энергетика-БГУ".-0-
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