Футболисты "Ислочи" примут "Энергетик-БГУ", "Витебск" сыграет с минским "Динамо" в чемпионате Беларуси

Форвард минского "Динамо" Евгений Шикавка готовится к матчу с "Витебском". Фото ФК "Динамо-Минск"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся три матча 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным станет поединок на поле столичного стадиона "Трактор", где "Ислочь" встретится с минским "Энергетиком-БГУ" (начало в 18.30). В прошлом туре "студенты" обыграли на своем поле действующих чемпионов страны футболистов брестского "Динамо" (2:1), а их сегодняшние соперники уступили в гостях минскому "Динамо" (0:1).

Также сегодня "Слуцк" примет на своем стадионе гостей из брестского "Руха" (начало в 16.30), а футболисты "Витебска" у себя дома сыграют с динамовцами Минска (начало в 20.30).

Минские динамовцы проводят тренировку накануне поединка в Витебске. Фото ФК "Динамо-Минск"

Все сегодняшние встречи будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Игроки "Витебска" готовятся к матчу со столичным "Динамо". Фото ФК "Витебск"

Результаты других игр 10-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Городея" - 1:1, "Динамо (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск) - 4:0. Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь" - 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск", "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по шесть мячей.-0-