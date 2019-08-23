Футболисты "Ислочи" проиграли "Слуцку", "Дняпро" одолел "Минск" и прервал 6-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского клуба "Дняпро" прервали серию из 6 поражений подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 19-го тура могилевчане одолели на своем поле гостей из "Минска" с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч на 62-й минуте забил Дмитрий Игнатенко.

Фото ФК "Дняпро"

На поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" с таким же счетом уступили "Слуцку". Единственный мяч в этой встрече забил Артем Сердюк, отличившийся на 77-й минуте.

В субботу, 24 августа, лидер первенства брестское "Динамо" сыграет дома с минским "Энергетиком-БГУ", который не выигрывает уже в трех турах кряду. В этот же день "Витебск" на своей арене встретится с гродненским "Неманом".

Еще три поединка состоятся 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле "Борисов-Арены" проэкзаменует мозырскую "Славию", занимающий третье место "Шахтер" в Солигорске примет гостей из "Гомеля", а в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с "Городеей", которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское "Динамо".

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 42 очка (17 матчей), БАТЭ - 40 (16), "Шахтер" - 37 (16). Замыкает турнирную таблицу минское "Торпедо", завершившее сезон из-за финансовых проблем, на 15-й позиции "Дняпро", у которого 13 очков, на 4 балла больше у футболистов "Гомеля".-0-