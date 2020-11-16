Футболисты Италии победили поляков в матче Лиги наций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света завершились матчи предпоследнего тура группового этапа второго сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1-й группе лиги А футболисты сборной Италии победили на своем поле поляков со счетом 2:1. В Амстердаме команда Нидерландов переиграла сборную Боснии и Герцеговины - 3:1. Положение команд после пяти туров: Италия - 9, Нидерланды - 8, Польша - 7, Босния и Герцеговина - 2.

Лидер 2-й группы сборная Бельгии обыграла в Брюсселе англичан - 2:0. В Копенгагене датчане оказались сильнее исландцев - 2:1. Положение команд: Бельгия - 12, Дания - 10, Англия - 7, Исландия - 0.

В 3-й группе лиги В футболисты сборной России в Стамбуле проиграли команде Турции с результатом 2:3. В Будапеште футболисты Венгрии разошлись миром с сербами - 1:1. Положение команд: Россия - 8, Венгрия - 8, Турция - 6, Сербия - 3.

Групповой этап второго сезона Лиги наций завершится 18 ноября.-0-