Футболисты Казахстана проиграли финнам в квалификации чемпионата мира

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы сегодня проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них сборная Финляндии победила в Хельсинки гостей из Казахстана с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Йоэль Похьянпало, отличившийся на исходе часа игрового времени. Позже футболисты Украины примут в Киеве лидера группы D сборную Франции. В прошлом туре оба соперника завершили свои поединки вничью - украинцы в гостях у Казахстана (2:2), а французы дома с Боснией и Герцеговиной (1:1). Положение команд: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 7 (4), Финляндия - 5 (3), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).

В квалификационной группе Н сборная России сыграет в Никосии с командой Кипра. В предыдущем туре россияне в Москве разошлись миром с хорватами (0:0), а киприоты неожиданно проиграли в гостях мальтийцам (0:3). Сегодня хорваты встретятся в Братиславе со словаками, а в Любляне словенцы примут мальтийцев. Положение команд после четырех игровых дней: Хорватия - 7 очков, Россия - 7, Словакия - 6, Словения - 4, Мальта - 4, Кипр - 4.

Сборная Беларуси свой четвертый матч в квалификационной группе Е проведет завтра в Казани против команды Уэльса. На этой неделе белорусы уступили в Остраве сборной Чехии со счетом 0:1. Футболисты Уэльса в товарищеском матче сыграли вничью в гостях у финнов - 0:0. Еще в одном завтрашнем поединке бельгийцы примут в Брюсселе чехов. Положение команд: Бельгия - 10 (4), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3).-0-