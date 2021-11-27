Футболисты "Краснодара" добились ничьей с "Химками" в чемпионате России

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" ушли от поражения в гостевом поединке с "Химками" в 16-м туре чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко открыли счет на 6-й минуте после точного удара Виктора Клаэссона, а в начале второго тайма Эльмир Набиуллин и Денис Глушаков вывели вперед подмосковную команду. Вскоре Реми Кабелла сравнял результат, после чего Александр Долгов забил третий мяч в ворота гостей. Однако удержать победу "Химкам" не удалось - на 80-й минуте опытный полузащитник "Краснодара" Владимир Ильин восстановил паритет - 3:3. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович остался в запасе.

В первом поединке 16-го тура один из аутсайдеров российского первенства "Урал" в Екатеринбурге разошелся миром с футболистами "Сочи" - 1:1. Грозненский "Ахмат" выиграл на своем поле у "Ростова" со счетом 2:0.

Завтра самарские "Крылья Советов", за которые выступает белорусский защитник Дмитрий Прищепа, встретятся в гостях с "Нижним Новгородом". Лидер российского первенства "Зенит" из Санкт-Петербурга в Москве будет соперничать с ЦСКА. В Казани футболисты "Рубина" примут московское "Динамо".

Заключительные матчи этого тура состоятся 29 ноября. Московский "Локомотив", за который играют белорусы Виталий Лисакович и Кирилл Зинович, встретятся в Туле с местным "Арсеналом". Футболисты "Уфы" примут на своем поле московский "Спартак".

Сейчас турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", у которого 33 очка, в активе "Динамо" 29 баллов, у футболистов "Сочи" 28 очков, "Локомотив" и "Краснодар" имеют по 25 очков, по 24 балла у ЦСКА и "Ахмата". Внизу таблицы "Арсенал" и "Урал", набравшие по 13 очков.

Лидером бомбардирской гонки является 21-летний нападающий "Уфы" Хамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-