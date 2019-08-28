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28 августа 2019, 00:01

"Краснодар" уступил "Олимпиакосу" в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Во время матча. Фото УЕФА
Во время матча. Фото УЕФА

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты российского "Краснодара" не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, дважды уступив греческому "Олимпиакосу" в раунде плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После разгромного поражения в Пирее (0:4) краснодарцы в домашнем матче сразу пошли вперед большими силами и на 10-й минуте Даниил Уткин открыл счет. Однако радость хозяев поля была недолгой и через минуту Юсефф Эль-Араби восстановил паритет. В самом начале второго тайма он же забил победный гол - 2:1. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович не играл в матчах плей-офф из-за травмы.

В групповой раунд главного континентального турнира кроме "Олимпиакоса" также пробились сербская "Црвена Звезда" (Белград) и хорватское "Динамо" (Загреб).

Последние участники группового этапа ЛЧ определятся 28 августа после ответных поединков в трех парах раунда плей-офф: "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - АПОЭЛ (Никосия, Кипр; перый матч - 0:0), "Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Линц, Австрия; 1:0), "Славия" (Прага, Чехия) - "Клуж" (Румыния; 1:0).

Команды, которые проиграют в плей-офф ЛЧ, переместятся в групповой этап Лиги Европы.

Без квалификации в группах Лиги чемпионов сыграют 26 клубов:

английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" (Лондон), "Челси" (Лондон), испанские "Атлетико" (Мадрид), "Барселона", "Валенсия", "Реал" (Мадрид), итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Наполи", "Аталанта" (Бергамо), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Байер" (Леверкузен), "Лейпциг", французские "Пари Сен-Жермен", "Лион", "Лилль", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), австрийский "Зальцбург", бельгийский "Генк", португальская "Бенфика" (Лиссабон), украинский "Шахтер" (Донецк), турецкий "Галатасарай" (Стамбул).

Жеребьевка групповой стадии чемпионской Лиги пройдет 29 августа в Монако. Днем позже, 30 августа станут известны составы групп Лиги Европы.-0-

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