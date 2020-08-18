Футболисты "Краснодара" победили "Арсенал" в матче 3-го тура чемпионата России

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате России сегодня прошли стартовые матчи третьего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, обыграли на своем поле тульский "Арсенал" со счетом 2:0.

Также сегодня футболисты "Сочи" победили у себя дома казанский "Рубин" с результатом 3:2. В Саранске "Тамбов" победил "Химки" - 1:0.

Остальные встречи третьего тура российской премьер-лиги состоятся 19 августа. В центральном поединке чемпион России "Зенит" примет в Санкт-Петербурге московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Оба соперника одержали по две виктории в двух стартовых турах. Еще один фаворит - московский "Локомотив" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе - сыграет в Екатеринбурге с местным "Уралом", в котором выступает белорусский защитник Николай Золотов. В Грозном местный "Ахмат" встретится с волгоградским "Ротором", тренером которого является белорус Александр Хацкевич. Московское "Динамо" встретится на своей арене с "Ростовом", а футболисты "Уфы" примут у себя дома московский "Спартак".-0-