Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Ростовом" в матче чемпионата России

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграли вничью - 1:1 с "Ростовом" в последнем поединке 7-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 29-й минуте встречи в Ростове-на-Дону хозяева поля вышли вперед после того, как защитник краснодарцев Урош Спаич срезал мяч в свои ворота. Сразу после пропущенного гола гости остались в численном меньшинстве - за второе предупреждение с поля был удален Гжегож Крыховяк. Незадолго до перерыва подопечные Виктора Гончаренко получили реальную возможность сравнять результат, но Реми Кабелла не смог реализовать пенальти. Тем не менее краснодарская команда сумела уйти от поражения - на 65-й минуте игры Эдуард Сперцян восстановил паритет. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович не играл из-за травмы.

Ранее московский "Локомотив" победил на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 58-й минуте встречи и на 80-й минуте отдал голевой пас при втором взятии ворот. Белорусский полузащитник хозяев Кирилл Зинович на поле не выходил.

Результаты остальных встреч 7-го тура: "Рубин" (Казань) - "Урал" (Екатеринбург) - 4:0, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный) - 3:1, "Спартак" (Москва) - "Химки" - 3:1, "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород" - 1:2, "Сочи" - "Уфа" - 3:1, "Арсенал" (Тула) - ЦСКА (Москва) - 2:2.

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 17 очков, по 15 баллов набрали "Локомотив" и "Сочи", в активе "Рубина" 14 очков. Внизу таблицы "Урал", у которого всего 2 зачетных балла, по 5 очков имеют "Арсенал" и "Уфа".

Список лучших бомбардиров российской премьер-лиги возглавляют Федор Смолов ("Локомотив") и Гамид Агаларов ("Уфа"), забившие по 6 мячей. Матчи 8-го тура чемпионата России состоятся 18-20 сентября.-0-