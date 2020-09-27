Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Сочи" в чемпионате России

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграли вничью с "Сочи" в выездном поединке 9-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пятой минуте первого тайма сочинцев вывел вперед лучший бомбардир российского первенства эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти. В оставшееся время поединка инициативой владели краснодарские футболисты, и на исходе часа игрового времени Сергей Петров установил окончательный результат - 1:1. Александр Мартынович провел весь матч.

Российский чемпион "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге гостей из "Уфы" со счетом 6:0. Хет-трик в этой встрече оформил Артем Дзюба, голевой дубль в активе Сердара Азмуна, еще один мяч забил Алексей Сутормин.

Московский "Спартак" обыграл на выезде футболистов "Тамбова" с результатом 2:0 благодаря двум точным ударам бразильского защитника Айртона Лукаса.

Сегодня в столичном дерби московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграет с "Локомотивом", за который выступает белорусский нападающий Виталий Лисакович. Тульский "Арсенал" с белорусскими полузащитниками Валерием Громыко и Юрием Ковалевым в составе примет на своей арене "Ростов". Футболисты "Урала" из Екатеринбурга, за который играет белорусский защитник Николай Золотов, в Грозном встретятся с местным "Ахматом". Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, сыграет на своем поле с казанским "Рубином".

Турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляют "Зенит" и "Спартак", набравшие по 20 очков, у ЦСКА и "Сочи" - по 16 зачетных баллов.

В споре бомбардиров лидирует Кристиан Нобоа, забивший 7 мячей.-0-